Suri Eesti ainus kaprali auastmes jäär Mattias

„Jäär tuuakse rügementi esindama siis, kui seda vaja on. Sõjaväelinnaku aasale on talle ehitatud ka isiklik varjualusega aedik, kus ta saab puhata, juua, einestada ja vabalt liikuda. Töövaba aja veedab reamees oma karja juures Harjumaal Uuri külas Sae talus.

Praegu teenib rügemendis Swaledale’i jäär reamees Derby XXXII, kelle kinkis rügemendile Devonshire’i hertsog. Tal on ametlik sõjaväe isikutunnistus, ta saab palka ja igal sügisel paaritumishooajal puhkust. Tal on isegi Twitteri-konto , kus jagas võidupüha paraadil ametikohustusi täitnud Eesti kolleegi pilti.

Kui pataljon viibib liitlasriigis, värvatakse rügementi esindama kohalik jäär. Eestis kannab seda au eesti maalammas Mattias ehk töönimega Derbi. Tema ülema kapten Peter Doyle’i sõnul on Derbi eeskujulik jäär: „Minu arvates ei vajanud ta palju ettevalmistust, tal on loomulik anne. Suurbritannia jääradel on vahel vaja rohkem koolitamist, sest nad on üsna pöörased.“

Tal on hea meel, et lambad andsid neile võimaluse liitlasvägedele kummardus teha: „Saime natukenegi neile näidata, et me peame neist lugu ja meil on julgem elada.“