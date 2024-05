VIDEO | Ülinunnud sulepallid! Keskpolügooni kotkapere sai perelisa

Kaljukotkas 2 on põline kaljukotkaste territoorium – üks neist, mis asub Lahemaa rahvuspargist lõuna suunas Põhja-Kõrvemaal. Pesad on asunud sellel territooriumil aegade jooksul erinevatel rabasaartel või raba servas; kaljukotkaste põlvkonnad on seal vahetunud, aga territoorium on jäänud samaks. Selles pesas suure haava otsas on kotkad pesitsenud 2016. aastast alates. Viimastel aastatel on siin poeg lennuvõimestunud, ehkki küll keskmisest hilisemal ajal. See viitab keskmisest hilisemale munemisele. 2023. aasta poeg sai meie Saksa kolleegi Oliver Krone abiga endale ka saatja. Ta lendas pesitsusterritooriumilt Lätti novembri alguses, tuli detsembri alguses Eestisse tagasi ja veetis talve siin. Rändekaardile pole me jälgitavaid kaljukotkaid lisanud, sest nad kipuvad olema küllaltki paiksed. Osad Eestis koorunud noorlinnud liiguvad siiski talveks kuni Poola ja Ukrainani.