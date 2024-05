Indrek Kannik: Vene sõjavägi ei võta uut kaitseministrit ilmselt omaks

Harkivi linnal on juba praegu väga raske, sest venelased on lasknud linna S-300 rakettidega, mida Ukraina ei suuda tõrjuda. Raketitabamuse sai ka taamal olev kortermaja.

Viimastel kuudel on Venemaa Ukraina põhjapiirile vägesid koondanud, kuid Harkivi linna vallutamiseks pole see Kaitseuuringute Keskuse direktori Indrek Kanniku sõnul kindlasti piisav. „50 000 Vene sõjaväelast pole see inimeste hulk, kellega on võimalik nii suurt linna vallutada. Venemaa juba püüdis 2022. aasta talvel Harkivit palju suuremate jõududega võtta, kuid see ebaõnnestus.“