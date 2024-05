Järvamaal Kirna mõisas on alanud tulbifestival. 300 000 tulbist üle 50% on tänase seisuga juba ka õide puhkenud. Kirna mõisa omaniku Reimo Lilienthali sõnul on tulpide õitsemise tippaeg suure tõenäosusega pühapäevast kolmapäevani.