Põllutehnikaga juhtunud õnnetus tõi kaasa 140 000 eurose kahju

„Veelgi olulisem on aga asjaolu, et põllutööd ei oota kuniks põllumees purunenud masina, rikkis kombaini või muu seadme korda saab. Iga päev, mil kahju saanud masin kõrghooajal seisab, suureneb tööseisaku tõttu põllumehe materiaalne kahju, mistõttu tuleb kiirelt tegutseda – kas rentida asendusmasin või osta töö tegemiseks sisse vastav teenus. Õnneks kõiki neid muresid saab lahendada masinate ja seadmete kindlustusega,“ selgitas Salva Kindlustuse varaosakonna juhataja Meelis Morozov, kelle sõnul on kindlustus põllumehele sama kriitilise tähendusega, kui saagikus ja hooajatööde tähtajad.