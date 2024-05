VIDEO JA FOTOD | Türi lillelaadal möll käib: „Oleks pidanud suurema käru kaasa võtma“

Täna avapaugu saanud ja 45. korda toimuv Türi lillelaat ei tohiks ühtki laadalist tühjade kätega jätta. Müügil on kõike alates puude ja põõsaste istikutest kuni suitsuvorsti, koduleiva ja kukekommideni välja. „Kõik on olemas! Nii palju ilusaid taimi ja puid. Erilisi sorte. Hästi tore on see, et sel aastal on palju aiatööriistade pakkujaid,“ ütleb peakorraldaja Pille Marrandi.