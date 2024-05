NÄDALAVAHETUSE ILM | Kevade suurimad soojakraadid on tulekul. Koos äikesega

Laupäeval (18.05) nihkub kõrgrõhkkonna kese Peipsi taha, aga jääb servaga Balti riike katma. Öö on enamasti selge ja vaikne. Päeval varjutavad pilverüngad üürikeseks päikest ja sadu neist ei tule. Idakaare tuul muutub pisut tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 6..11, päeval 20..25°C, ranniku lähedal kuni 14°C.

Pühapäeva (19.05) öö jätkub kõrgrõhuala servas enamasti selge taeva ja kuiva ilmaga. Tuul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 7..13°C. Päevaks pöördub õhuvool lõunakaarde, kust saabuv õhumass on veidi niiskem ja ebapüsivam ning loob soodsamad tingimused rünksajupilvede arenguks. Suureneb hoovihma ja äikese võimalus. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 20..25°C, jahedam on rannikul ja sajuhoogude korral.

Uus nädal jätkab kuumaga

Esmaspäeva (20.05) ööks tihedamad pilverüngad hajuvad ja suuremat sadu ei tule. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 8..13°C. Päeval jõuab Soomest väheaktiivne madalrõhulohk ühes niiskusega ja suviselt soe õhumass lisab energiat rünksajupilvede arenguks, millest tuleb hoovihma ja äikese tõenäosus on ka suur. Tuul pöördub järk-järgult põhjakaarde, aga tänastel andmetel oluliselt ei tugevne. Õhutemperatuur on 18..23°C, Lõuna-Eestis võib kraad-kaks kõrgemalegi tõusta, rannikualad on jahedad.