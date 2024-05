OTSEÜLEKANNE | Raiespordi meistrivõistlused Võrus: täna selgub Eesti raiemeister 2024

Eesti meistritiitli pärast asub heitlusesse 34 võistlejat, meie parimatele pakuvad konkurentsi Läti ja Leedu võistlejad. Raiespordisarja projektijuht Mart Kelk selgitas, et meistritiitlile pretendeerijaid on mitmeid. „Näiteks osalevad mitmekordsed Eesti meistrid ja maailmameistrivõistluste medalimehed Jarro Mihkelson ja Helvis Koort, maailma ja Euroopa võistlustel mehetegusid teinud juuniorsportlane Ralf Elfenbein.“ Kokku osaleb laupäevasel võistlusel 34 võistlejat, kelle hulgas mitmeid noori ka Luua Metsanduskoolist.

Lisaks võistlustele on Võru keskväljakul tegevust ka pealtvaatajatele, nii suurtele kui ka väikestele metsasõpradele. Pealtvaatajamängudel ja -võistlustel jagatakse ära hulganisti toetajate auhindu. Osavust saab proovida saeketivahetuses ja grammiklotsisaagimises. Lastele mängu ja joonistusnurk ning näomaalingud. Merkuur on pakub meisterdamisvõimalust töötubades. See on kindlasti meistrimehe parim paik terve päeva! Head nõu ja metsatarkust jagab Võrumaa Metsaühistu. Ühelt healt ürituselt ei puudu ka Kaitseliit oma tehnika demoga! Kui jaks saab otsa, siis kehakinnitust leiab ka! Päevajuht on legendaarne laskesuusakommentaator ja hobimetsamees Margus Ader!