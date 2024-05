SUUR SUVEENNUSTUS | Maikuus ongi kogu suvi ära?

Mai lõpp ja juuni peaksid olema soojapoolsed, kusjuures juuni keskpaigas on siiski üks külmem ja vihmasem nädal. Kuu lõpp on jälle parem. Kuupäevaliselt on konkreetse päeva ilma raske ennustada, näiteks jaanipäeva, milleni veel kuu aega, aga nende märkide järgi, mida olen vaadelnud, võib karta just jaanipäevanädalat jahedana.