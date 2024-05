ILMATEADE | Paugub äike, sajab hoovihma ja rahet. Tuleoht looduses üha suureneb

Esmaspäeva päeval (20.05) on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, on äikest. Tuul pöördub põhja poolt alates järk-järgult põhja ja kirdesse, puhudes 3–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 18–24 kraadi, sajuhoogude all ja rannikul 15 soojakraadi ümber.