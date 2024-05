NÕUANDED | Kes suurt saaki ihkab, paneb kartuli hiljem maha

„Öeldakse küll, et õige aeg kartuli mahapanekuks on siis, kui toomingas õitseb, aga tänavu tegelikult see päris nii ei ole, sest ta tahab ikka sooja mulda,“ selgitas Viive Rosenberg. Lisades, et kui te panete kartuli maha väga vara külma mulda, võtab mugulate kasv palju kauem aega, pigem panna kaks-kolm nädalat hiljem ja sooja mulda.