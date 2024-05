UNIKAALNE VIDEO | Vaata, kuidas 30 aastat tagasi avati Kadrinas emakeeleausammas

Põhjustena oli välja toodud järgmine:

Kadrinast on pärit kirjandusteadlased Aino Undla-Põldmäe ja Rudolf Põldmäe.

Ideest sambani kuluse seitse aastat korjandusi, kivi otsimist, selle raiumist nii, et Kadrina kooli kõrval asuv emakeeleausammas avati 21. mail 1994.

Detailselt on Kadrina emakeeleausamba lugu kirjas Eesti monumentide e-kataloogis .

Muuhulgas seisab seal aga senini vastuseta küsimus: kus asuvad emakeeleausamba konkursi tööde kavandid? Just need, mida näha allpool oleval arhiivifotol. Igatahes Kadrina keskkoolist ja Virumaa Muuseumitest neid leitud pole.

Õppuri haruldane leid

Ta kirjeldab: „Leidsin materjalid sambast, kui tegin Kadrina kooli 120. aastapäevaks dokumentaalfilmi ,,Muutuste tuultes’’. Kuigi filmi valmimisest on möödas juba umbes kaks aastat, sai ka sinna lisatud vähesel määral kaadreid, mis sambaga seotud. Selle aasta esimeses pooles tekkis idee materjalid taas välja otsida ning vaadatavaks teha.“

Marko Rauman lisab, et kaadrite autor võib olla kooli toonane arvutiõpetaja ja videooperaator Arvi Tiismaa, „kuid ei oska öelda, kas kõik salvestised on tema tehtud. Igal juhul on neil salvestistel hindamatu väärtus.“