ILMATEADE | Kuumus ja kuivus jätkub, ilm on üle Eesti päikesepaisteline

Teisipäeval (21.05) tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhuala ja selle lõunapoolne serv katab Läänemere ümbrust. Ilm on sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5–10, rannikul kuni 13, päeval 19–23 kraadi, ilm on märksa jahedam tuulele avatud rannikul.