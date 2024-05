Hästi hooldatud puitpinnad näevad värsked välja ka aastate pärast

Puitpõranda vaenlane on kriime tekitav lahtine mustus, mida tuleks pinnalt eemaldada iga päev.

Kõige olulisem on meeles pidada, et õlitatud, värvitud ja lakitud pinnad tahavad erinevat hooldust, muidu sünnib rohkem kahju kui kasu. Mis tahes puiduliigist puitpindade eest peaks tegelikult hoolt kandma pea sama hoolsalt nagu oma näonaha eest. Kõige esmane on lahtise mustuse eemaldamine puitpinnalt, sest liivaterad ja kivikesed tekitavad pinnale kriimustusi ja kahjustusi.