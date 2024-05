Kahjuritele tehakse korralik kontroll: nii saab taimekaitsetöid lihtsamini planeerida

Teadmine taimekahjustajate levikust aitab tõrjetöid õigeaegselt alustada, suurendab taimekaitsetööde efektiivsust ning võimaldab vähendada taimekaitsevahendite kasutamist. Enamlevinud kahjustajateks on lehetäid ja hiilamardikas.

„Professionaalsel taimekaitsevahendite kasutajal on kohustus järgida integreeritud taimekaitse üldpõhimõtteid. Erinevate võtete integreerimine aitab hoida taimekaitsevahendite kasutamise majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel, samuti väheneb oht inimeste tervisele ja keskkonnale,“ sõnas METKi taimekaitseosakonna juhataja ja vanemteadur Pille Sooväli.

Rannu Seeme OÜ juht Madis Ajaots teab, et METKi taimekahjustajate monitooring on põllumehele vajalik. Tema sõnul aitab see põllumeest ühtlasi teadusele lähemale tuua.

„Põllumehel on endal keeruline monitooringut teha, sest kõiki uusi taimehaiguseid ja -kahjureid ei ole võimalik tunda,“ tõdes Ajaots. Samas on monitooringu tegemine enne taimekaitsetöid PRIA põlluraamatu täitmiseks vajalik. Tööde planeerimiseks on vaja teada, millal kahjustajaid piirkonda oodata on ning METKi kogu Eestit hõlmav taimekahjustajate monitooring annab sellest hea ülevaate. Kogu info saab Whatsapp’i grupist kiirelt kätte.

Ajaots lisas, et koostöös monitoorijatega on nad Lääne-Tartumaal pilootprojektiga teinud nullalad, kus taimekaitsevahendit ei kasutata ja taimefoon on sekkumata. „Tuleviku tarbeks saab nende järgi hinnata, kas on päriselt vaja panna nii palju taimekaitsevahendit. Võimalik, et saab ka vähem, mis on majanduslikult soodsam ja keskkonnasõbralikum,“ soovitab ta.

Igal nädal postitatakse monitooringu tulemused veebilehele pikk.ee avaneb uues vahekaardis ja metk.agri.ee. Seejärel jagatakse neid põllumajandustootjatele nii Facebookis kui ka Whatsapp’i grupis.