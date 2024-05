FOTOD | Ida-Virumaad on jännis metsapõlengutega: üks sai kustutatud, kui algas järgmine

Loodus on jätkuvalt äärmiselt kuiv ning sünoptikud prognoosivad, et tuleoht kasvab lähiajal iga päevaga. Ainuüksi maikuus on puhkenud juba üle 80 metsa- ja maastikutulekahju ning nendest suurimate kustutamine võib aega võtta mitu päeva.