FOTOD | Valgamaal sadas 2 cm läbimõõduga raheteri

Kuid suureteralist rahet tuli ka mujal. Üks Kiitsaku jälgija postitas Jõgevamaalt sellise foto:

Kuumus ja äike

Edasiste päevade ilm kerkib aga õige kuumaks.

Kolmapäeval (22.05) sätib kõrgrõhuala kese end Loode-Venemaa kohale ja selle serv ulatub Läänemere äärde. Lõuna poolt survet avaldava madalrõhkkonna mõjul ulatub idakaare tuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 3..9, kohati kuni 12, Kirde-Eestis võib langeda kuni +1°C-ni. Maapinnal võib veel mõnes kohas öökülma olla. Päeval on sooja 19..25°C, tuulele avatud rannikul kuni 16°C.

Neljapäeval (23.05) liigub kõrgrõhuala piki Lääne-Venemaad lõuna poole ja selle serv katab Läänemere ümbrust, kuid päeval laieneb Läänemerele ka madalrõhkkonna serv. Öö on selge ja päev päikesepaisteline. Puhub mõõdukalt tugev idakaare tuul, puhanguid on kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9..14°C, päeval 20..26°C, tuulele avatud rannikul kuni 16°C.

Reedel (24.05) liigub kõrgrõhuala Venemaa keskoblastite kohale ja selle serv ulatub Balti riikide idapiirini. Samal ajal sirutub Skandinaaviast Läänemerele madalrõhkkonna serv, millest lisandub niiskust. Ilm on enamasti sajuta, ent õhtu poole ei ole välistatud Eesti lääneservas kohati hoovihm, on äikese võimalus. Puhub mõõdukalt tugev idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 9..16°C, päeval 21..27°C, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogude korral jääb alla 20°C.

Laupäeval (25.05) ulatub kõrgrõhuala Venemaalt servaga Baltimaade kohale. Öö on sajuta. Päeval võib kohati rünksajupilvi areneda ja hoovihma sadada, on äikeseoht. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 9..16°C, päeval 22..28°C, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogude korral 15..20°C.

Pühapäeval (26.05) tugevneb Põhja-Euroopa kohal uus kõrgrõhuala ja laieneb servaga Läänemere poole. Mõnes kohas võib hoovihma sadada. Tuul pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on öösel 9..16°C, päeval 23..29°C, tuulele avatud rannikul 15°C ümber.