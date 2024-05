Sünoptik Kairo Kiitsak: jätkame suvisel kursil, temperatuur küündib 30 kraadi ligi. Vihmaga on lood kahtlased

Temperatuurid on tõusuteel – see on puhkajatele mokkamööda, ent iga päevaga muutub kuivav loodus tuleohtlikumaks. Lähiajal võib leevendust loota vaid kohatistest sajuhoogudest, mis võivad olla lühiajaliselt intensiivsed, aga neidki on pigem hõredalt.