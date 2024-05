Potentsiaalselt eluohtlik: Eestis müüdav Leedu ja Läti päritolu kanaliha on saastunud resistentsete bakteritega

Tedersoo doktoritööst „Campylobacter spp. in fresh broiler chicken meat and pig caecal samples in Estonia“ („Kampülobakterid värskes kanabroilerilihas ja sea umbsoolesisaldises Eestis“) selgus, et kampülobakteritega saastunud imporditud kanabroileriliha söömine võib kujutada endast potentsiaalset ohtu Eesti inimeste tervisele.