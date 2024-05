ILMATEADE | Kuumus kogub tuure, suuremat vihmasadu niipea oodata ei ole

Neljapäeval (23.05) liigub kõrgrõhuala piki Lääne-Venemaad lõuna poole ja selle serv katab Läänemere ümbrust. Samal ajal laieneb Läänemerele ka madalrõhkkonna serv. Öö on selge ja päev valdavalt päikesepaisteline. Puhub mõõdukalt tugev idakaare tuul, puhanguid on kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 5..13, rannikul kohati kuni 15°C, päeval 21..27°C, tuulele avatud rannikul kuni 17°C.