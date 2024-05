Paraku jääb mulje, et vahtrasse suhtutakse pigem kui umbrohupuusse, kes on vaja iga hinna eest välja raiuda, andmaks eesõigust väärtuslikumaks peetavatele liikidele. Kui tammele sageli halastatakse, jättes alusrinde puud raiel alles, siis vaher võetakse armutult maha. Vähemalt selline mulje on kippunud jääma.