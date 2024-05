VIDEO | Narva muuseumi aktsioon vihastas vastaskalda rahvast. Kaadrid on jõudnud 7 miljoni vaatajani

Ukrainameelne YouTube’i kanal ZupynyLosya jagas 9. mail Ivangorodis tehtud videot, milles kohalikud pahandavad fakti üle, et Narva muuseumi müüridelt lippusid alla Euroopa-, Eesti- ja Ukraina lipud ning plakat kirjaga „Putin is a war criminal“ (tlk „Putin on sõjakurjategija“).