Metsas räägitakse Põhja-Euroopa ühist keelt

Sissevaade erametsa

Kui olime Estonian Celli ringkäigu lõpetanud ning valmis edasi liikuma, avastasime suure üllatusega, et bussil on aku tühjaks saanud. Hetkeks tekkis korraldajatel kerge paanika, et kuidas me abi leiame ja õigeks ajaks järgmisesse punkti jõuame. Õnneks tõttasid tublid Estonian Celli töötajad kohe appi, vedasid pikendused ja laadijad kohale ning umbes 20 minutit hiljem saime juba teele asuda. Välismaalased said samal ajal muru peal pikutada ja päikest nautida.