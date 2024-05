ILMATEADE | Kas kuivaperiood on möödas? Nädalavahetusel lubab nii vihma, äikest kui ka rahet

Reedel (24.05) paikneb kõrgrõhuala Venemaa keskoblastite kohal ja ulatub servaga Balti riikideni. Samal ajal sirutub lääne poolt Läänemerele madalrõhkkonna serv, millest lisandub niiskust. Eesti lääneservas on hoovihma ja äikese võimalus, mujal on ilm valdavalt kuiv. Öösel puhub sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas idakaare tuul, päeval enamasti mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..15°C, päeval 23..29°C, tuulele avatud rannikul jääb alla 20°C.