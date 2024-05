Märgade metsade taastamiseks ei uputata metsa, vaid tõstetakse veetaset

Need pakuvad looduhüvesid ja mõnusat äraolemist nii inimestele kui ka elupaiku paljudele taime-, seene- ja loomaliikidele. Samas on märgalad ka ühed ohustatumad ökosüsteemid maailmas, ligi 35% märgadest elupaikadest on inimtegevuse tõttu hävinud. Ökosüsteemide taastamise majandusliku mõju hindamisel on leitud, et iga märgalade taastamisse investeeritud euro võimaldab võita kuni 38 eurot. Märgalade hulka kuuluvad lisaks meie jõgedele-järvedele ka kõik Eesti sood ja soometsad.