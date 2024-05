Peeter Tali: keskkonnakaitse teemadega manipuleerimine on tavaline

Strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tali tõi oma ettekandes „Ettekujutusest võib saada tegelikkus“ välja, et erinevalt keemikust, kes alati saab samadest ainetest sama tulemuse, on inimkoosluste tulemus iga kord varieeruv. Tali rõhutas, et sõjakunstis pole ülim eesmärk võita kõik lahingud, vaid murda vaenlase vastupanu ilma lahinguta. Selline lähenemine säästab ressursse ja sunnib vaenlase andamit maksma.