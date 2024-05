„Eesti poliitiline kultuur sõnapidamist ei soosi.“ Maaomanikud hakkavad meelt avaldama

„Kümne aastaga on rangete looduskaitseliste piirangutega erametsade pindala Eestis ligi kahekordistunud,“ öeldakse erametsaliidu teates. „Sellises metsas ei tohi omanik mitte midagi teha, isegi endale küttepuud võtta - keelatud on igasugune majandustegevus. Hüvitised omanikule on aga sümboolsed ja jäänud 2008. aasta tasemele.“