VIDEOD | Ilm trikitab: Lääne-Virumaal möllas maapüks, Raplas lõhkus tugev rahe kurgitaimi

Ta lisab, et keerist ei tasu segamini ajada tavalise tolmukeerisega ehk tolmukuradiga, mis tekib päikesepaistelise ilmaga, kui maapind tugevasti soojeneb. „Maapüks on sisuliselt tromb ehk tornaado, kuid selle tekkemehhanism on pisut teistsugune - õhutsirkulatsioon saab alguse maapinnalt. Need võivad moodustuda nii võimsate rünkpilvede kui ka rünksajupilvede alla.“