Okaspuupalkide hindades suuri muutusi ei toimunud. Männipalk odavnes kuuga 0,1%, männipeenpalgi hind kasvas samal ajal 0,4%, kuusepalgil 1,2% ja kuusepeenpalgil 2%. Männilatt odavnes mais 1,1% ning kuuselatt kallines 1,8%. Vahest olulisemgi kui väikesed hinnamuutused on teadmine, et osa ettevõtteid on peatanud või vähendanud kokkuostu, kuna ladudes on juba piisavalt tooret suvele vastu minekuks.