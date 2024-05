„Päästeamet hoiatas, et meile võib Lasnamäe-suurune inimmass kohale joosta.“ Külad, kus tasub hädaolukorras elada

Suurejõe küla elanik ja Naiskodukaitse liige Karin Madisson näitab kohaliku rahvamaja ehk kriisipunkti ees kaht päästeametilt saadud toidu kriisivarude kasti. „Toiduvarude kohta on kõige lihtsam teha Exceli tabel – siis on näha, mille kuupäev hakkab kukkuma ehk mis tuleks ära kasutada ja asendada. Paljud on rääkinud, et nad ostsid Ukraina täiemahulise sõja alguses toiduvarud ja need on nüüd halvaks läinud.“

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia