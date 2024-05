Täna, 27. mail on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja sekka võib tulla rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 25..30, tuulele avatud rannikul 20°C ümber.