Talunikud mitu nädalat kestnud põuast: kui kuivus ja kuumus jätkuvad, siis läheb kriitiliseks

Talunik rääkis, et väike mure on kapsataimede pärast, mida nad ise seemnest ette kasvatavad, ja kui paras suurus on saavutatud, põllule istutavad. „Neid peab esialgu ikka kastma, aga täna mingit katastroofi veel ei paista.“ Köögiviljakasvataja lisas, et ka kartul peab veel kenasti vastu, sest mugulas on veevaru ju tegelikult kaasas.