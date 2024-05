Regionaalminister Piret Hartman: mootorsõidukimaks süvendab maainimeste autovaesust veelgi

Loomulikult on olnud väga keerulisi hetki. Et oleme keerulises eelarvepositsioonis, siis asjad nõuavad veel rohkem kokkuleppimist ja läbirääkimist ja ootamist – see on muidugi raske.

Ütleme nii, et minu jaoks oli keeruline samm teha see otsus, ja kui see sai tehtud, siis ma enam ei mõelnud, kas see oli õige või vale – nüüd pigem mõtlen sellele, et saaks need asjad käivitatud, mis ma ära käivitama pean. Et parvlaevad seisma ei jääks, et põllumeestel oleks olemas kõik mis vajalik.

Lisaeelarveläbirääkimised käivad. Plaanid võivad teil ju toredad olla, aga selleks kõigeks on raha vaja. Kuidas teil rahandusminister Mart Võrklaevaga läbisaamine on?

Praegu ju raha keegi juurde ei saa. Me ei ela ka kuskil roosas maailmas ja ei arva, et saame juurde. Pigem mõtleme, kuidas hästi toimetada sellega, mis meil on. Ja siin majas on meie ministeeriumi eelarve üle 700 miljoni, tegelikult väga märkimisväärne ressurss, millega valdkonda aidata.

Aga Mardiga saame hästi läbi. Me töötasime koos rahandusministeeriumis, olin tema meeskonnas, aga ma ei kadesta tema positsiooni. Saan nendest väljakutsetest väga hästi aru, töötasin ju riigieelarve osakonnas. Ta ei ole lihtsas seisus.

Tegelikult regionaalministrina peab kõigi ministritega hästi läbi saama. Meie teemad on seotud ju kõigi ministeeriumidega.

See artikkel on avatud vaid tellijatele. NB! Kui oled tellija, siis palun värskenda veebilehte või pöördu klienditeenindusse Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega