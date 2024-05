ILMATEADE | Äikeseoht üha kasvab, temperatuur tõuseb 31 kraadini

Täna (28.05) püsib kõrgrõhuala Venemaa kohal ja selle serv üle Eesti. Öö on laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Päeva peale areneb rünksajupilvi, sajuhooge ühes äikesega tuleb põhiliselt idapoolsetes maakondades. Tuul on ida- ja lõunakaarest ning nõrk, äikesepilvede all on aga tugevamate puhangute oht. Õhutemperatuur on päeval 25–31 kraadi.