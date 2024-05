Kana-Taneli advokaat: PRIA jonnakus viib Eestist raha minema

Riigikohus on mitmes lahendis rõhutanud, et toetuste saamine ei ole subjektiivne õigus. See tähendab üldistatult, et toetuste saamiseks on vaja piinliku täpsusega kõiki nõudeid ja dokumente täita. Arusaadav – toetuse andmiseks on ette nähtud tingimused ja millegi muu alusel toetusi jagada ei saagi. Samas tuleb aru saada ka sellest, milleks meil põllumajandustoetused loodud on.