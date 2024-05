ILMATEADE | Tänagi on kuni 30 kraadi sooja, kuid lõpuks tuleb ka vihma

Täna (29.05) kõrgrõhuala nõrgeneb, aga selle lääneserv ulatub ikka Eesti idapiirini. Kahe rõhuala piirimail kandub lõunavoolus meile südasuvist sooja, aga ka niiskust. Päeval areneb jõudsalt rünksajupilvi ning hoovihma ja äikest on laialdaselt, vaid saartel on üksikuid sajuhooge. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on päeval 24..29°C.