Noh, küsite, et mis välismaa linn see Riia ka on, neli tundi ja kohal. Endalegi ootamatult sattusin nädalavahetusel Lätis mingi uitmõtte ajel pealinna keskturule. Ja palju polnud puudu, et oleksin hakanud üllatusest käsi plaksutama. Kontrast varem kogetuga oli nii suur.