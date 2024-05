FOTOD | Metsa- ja maaomanikud protestivad Toompeal

Loodus on meie kõigi ühine asi ning seega on selle hoidmine ja heaperemehelik kasutamine ka meie kõigi ühine vastutus. Nii nagu meie eesmärk on tasakaalu leidmine looduses, nii peame leidma ja püüdlema tasakaalu suunas ka kohustuste ja vastutuse võtmises. Seega leian, et maaomanike poolt tõstatud teemad on olulised, kompensatsioonid vajavad tõepoolest ülevaatamist ning tarvis on laiemat debatti.

Põllumajandussektorist rääkides on maa üks vundamentidest. Just seetõttu on põllumajandussektoris märkimisväärselt suur osa toetustest seotud maaga. Mõistan seega väga hästi maaomanike, sealhulgas põllumeeste muret seoses eesseisvate muudatustega. Tean, et möödunud aasta on olnud põllumeeste jaoks finantsiliselt keerulisem kui kunagi varem. On selge, et kliimaseadus ja maamaks mõjutavad metsanduse kõrval ka põllumehi. Omalt poolt oleme põllumajandusministeeriumis põllumehi aktiivselt kaasanud aruteludesse ja kutsume üles otsima kontakti ka oma kohalike omavalitsuste esindajatega, kuna maamaksu lõplik tase jääb nende otsustada ning liigub kogukonda. Viimane suurendab aga kohalike omavalitsuste autonoomiat ning võimalusi parandada elukeskkonda ja pakutavaid avalikke teenused kohapeal.