Meelt avaldanud metsaomanik: miks ma pean oma riigiga kohut käima?

„Meeleavaldus on võimas. Tulin poolteist tundi varem, nägin, kui hakkasid paistma nurga tagant Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa – muudkui tulevad ja tulevad,“ jagas metsaomanik Kertu emotsioone tänase maaomanike meelavalduse kohta. „Ei me ole üksi, meid on ikka palju, kes tahavad õiglust saavutada.“