NÄDALALÕPU ILM | Tulevad viimased kuumad päevad enne korralikku jahenemist

Täna (30.05) on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab mõnel pool hoovihma ja on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub ida- ja kirdetuul 4-10 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 24..29, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all 20°C ümber.