FOTOD ja VIDEO | Pärnu rannas sai imetleda võimast äikese vaatemängu

Keskkonnaagentuuri sõnul tuleb ka täna (31.05) taaskord kuum ilm ning niiskes õhumassis areneb päeva jooksul lokaalseid rünksajupilvi. Oodata on taas äikesevihma, millega kaasnevad tuulepuhangud üle 15 m/s. kohati võib tulla ka rahet. Kõige suurema tõenäosusega on äikest Lääne-, Kesk- ja Põhja-Eestis. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhutemperatuur on 25..30, kohati rannikul ja sajupilvede all kuni 20°C.