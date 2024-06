Rodod vaimustavad nii õite kui lehtedega

Dauuria rodo on pigem pooleldi talihaljas, karoliina rodo aga taimemüüjad väga pakkuma ei kipu. Ses aias on olemas nende kahe vaheline hübriid, sordinimega ’PJM’. See madalapoolne põõsas oli just täisõitsengusse jõudnud, uhkeldades rikkaliku roosamannapilvena.