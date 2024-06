1. Kiileri krimilood on küll ugrilikud, kuid mitte liialt. Eestlastele lähevad need kahtlemata peale, sest tegevus toimub kuuekümnendate Viljandis ja pööratud ajaloos, kus Eestis pole Nõukogude okupatsiooni, vaid vabadus. Võõramaistele lugejatele tuleks teha pisut kohendusi, kuid mitte ülemäära. Neil poleks tähtsust, kus sündmused toimuvad, aitab, et kuuekümnendatel.