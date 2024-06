ILMATEADE | Hoiatus: rahesajud jätkuvad tänagi, äikesetormides tõuseb tuul üle 15 m/s

Uus nädalgi kulgeb vihma ja äikeselainel, kuid kergemal viisil.

Esmaspäeval (3.06) katab madalrõhuala Soome ja Karjala ning selle servas on öösel sajuhooge hõredamalt. Päev on hoovihmadega, püsib äikeseoht, tugevamaid sajuhooge on idapoolsetes maakondades. Tuul pöördub päeva peale läänekaarde ja tugevneb pisut. Õhutemperatuur on öösel 11..17°C, päeval 19..25°C, tuulele avatud rannikul on jahedam.

Teisipäeval (4.06) koondub madalrõhkkond Skandinaavia põhjaalade kohale ja selle serva mööda liigub läänekaarest pisut värskem õhumass. Tänastel andmetel on niiskust vähem ja vihmahooge on vaid kohati ja enamasti Eesti idaservas. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 11..16°C, päeval 18..24°C.

Kolmapäeval (5.06) liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on suurema sajuta kuni keskpäevani. Pärastlõunal laieneb üle Läänemere madalrõhkkond ja Lääne-Eestis suureneb vihma võimalus. Tuul on öösel mõõdukas ja puhub läänekaarest, päeval tugevneb lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 8..12, rannikul kun1 14°C, päeval 18..21, Ida-Eestis kuni 24°C.

Neljapäeval (6.06) koondub madalrõhkkond Skandinaavia kohale ja selle servas sajab meil vahetevahel veidi vihma. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 9..14°C, päeval 15..20°C.

Reedel (7.06) õhurõhk tõuseb. Öösel sajab üksikuis paigus, päeval aga on vihma võimalus laialdasem. Kuid tänastel andemetel on sajuhulk võrdlemisi väike. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhumass on üsna jahe ja temperatuur on öösel 8..13°C, päeval 15..20°C.

Tallinn

Tallinnas on täna peamiselt päikseline ilm, kuid pärastlõunaks tõmbab taevas pilve ja paari tunni jooksul sajab päris korralikult. Õhtuks ilm jälle selgineb. Temperatuur on 21-23 kraadi. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 2 m/s. On äikesevihma oht, millega kaasnevad iilid üle 15 m/s.

Tartu