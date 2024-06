ILMATEADE | Nädala lõpus jaheneb temperatuur märgatavalt

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev ja sekka võib tulla rahet. Tõenäosus on suurem idapoolsetes maakondades. Õhtu poole lääne poolt alates ilm selgineb. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 20..25, tuulele avatud rannikul kuni 17°C.