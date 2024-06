Soolaküpsistest randmerihmadeni ehk Nipid merehaigusega võitlemiseks

Põhiline tormide aeg jääb meie piirkonnas sügisesse ja talve, kuid viimastel aastatel on tuuliseid päevi jagunud ka kevadesse ja suvesse. Reisile asuv inimene võiks teada, kui tundlik ta lainetusele on, et selle järgi ettevaatusabinõud kasutusele võtta. Tundlikumad peaksid juba enne laeva tulekut merehaiguse ennetamisega tegelema hakkama.