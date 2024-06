Kontrolli oma tervist mugavalt mammograafiabussis

Eesti naisi on rinnavähi sõeluuringule kutsutud juba 2003. aastast ning see on suurima osalusega sõeluuring Eestis. Viimastel aastatel on hõlmatus eriti tublisti kasvanud ning möödunud aastal ulatus see juba 65%ni. „Igal aastal otsustab suur osa naistest just mammograafiabussi külastamise kasuks ning tänu bussidele jõuame ka nendeni, kelle jaoks sõeluuringus osalemine muidu asukoha või ajapuuduse tõttu keeruliseks osutuks,“ kirjeldas tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.