ILMATEADE | Bikiinid kappi tagasi: ilm muutub taas suviseks alles mõne aja pärast

Teisipäeval (4.6) koondub madalrõhkkond Skandinaavia põhjaalade kohale ja selle serva mööda liigub läänekaarest pisut värskem õhumass. Tänastel andmetel on niiskust vähem ning vihmahooge on ainult kohati ja enamasti Eesti idaservas. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 11–16, päeval 19–23 kraadi, idapoolsetes maakondades tõuseb temperatuurinäit 25 soojakraadini.