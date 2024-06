„Levi on nõrk. Ühtegi maaomanikku ei leia, kes oleks mastiga nõus“ Mobiilside parandamisega on Eestis suur jant

Mobiilimastid riivavad silma ja võivad ümber kukkuda. Maaomanike tahtmatus ja kadedus ning inimeste eksiarvamused, et mastide 5G seadmed kahjustavad tervist – need on peamised hirmud, millega sideoperaatorid peavad iga päev maadlema ja tikutulega otsima kohti, kuhu saaks teenuse parandamiseks uusi maste paigaldada.