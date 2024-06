Huntide arvukus lõi „laest läbi“. Keskkonnaamet kaalub Soomaa hundivabriku hirmutamist

Keskkonnaagentuuri statistika ütleb, et hundil läheb Eestis hästi ja populatsioon on tugev. Kümme aastat tagasi oli hundipesakondi 19. Üle-eelmisel 33 ja eelmisel 35. See tähendab, et kahel viimasel aastal on Eesti metsades rohkem hunte kui suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava järgi olla tohiks – alla aasta vanuste kutsikatega hundikarjade arv enne jahihooaega peab mahtuma 20 ja 30 vahele. Kuni 2021. aasta lõpuni kehtinud ohjamiskava järgi võis neid olla 15–25.